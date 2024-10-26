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Пушилін показав, як проїхав в Українськ повз ряд прифронтових міст, але евакуювати людей звідти — не може

26 жовтня 2024, 22:00

Пушилін показав, як проїхав в Українськ повз ряд прифронтових міст, але евакуювати людей звідти — не може

Пушилін показав, як проїхав в Українськ повз ряд прифронтових міст, але евакуювати людей звідти — не може

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін із пресою приїхав до окупованого Українська, за який ще у вересні велися активні бої.

 «Проїхав через звільнені Галицинівку, Мемрик, Лисівку, щоб дістатися до Українська. У ньому різною мірою пошкоджено всі житлові будинки, дуже багато повністю вигоріли. Люди зараз живуть у підвалах. Там, де я був, перебуває десь 25 людей», — заявив Пушилін.

При цьому евакуювати людей, що залишилися, окупанти не можуть, про що глава угруповання прямо заявив тим, хто зараз живе в підвалах Українська. Пушилін стверджує, що зараз вивозити цивільних небезпечно і що це буде можливо пізніше.

 «А поки що доставимо їм необхідні продукти та бензин для генераторів», — написав Пушилін у Telegram, додавши до допису відео, як він їздить прифронтовими територіями.

Українськ було захоплено наприкінці вересня.

Схожа ситуація й у Вугледарі. На початку жовтня в угрупуванні «ДНР» заявили, що російські військові не можуть евакуювати мирних жителів із нещодавно захопленого міста. Тим, хто ховається у підвалах, російські військові привозять продукти та воду, стверджують у «ДНР».

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