Ночью Дружковку атаковали беспилотники, прогремели взрывы

После полуночи Дружковку атаковали беспилотники. Иллюстративное фото из открытых источников

Город Дружковка в Донецкой области сегодня после полуночи подвергся атаке ударных дронов. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Отмечается, что ночью над городом были слышны характерные звуки работающих беспилотников. После этого с разницей приблизительно в 20 – 30 минут прогремели как минимум три взрыва.

Звуки взрывов были хорошо слышны в разных районах города.

К этому часу нет официальной информации о пострадавших и разрушениях.