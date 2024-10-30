Ночью Дружковку атаковали беспилотники, прогремели взрывы

Город Дружковка в Донецкой области сегодня после полуночи подвергся атаке ударных дронов. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
Отмечается, что ночью над городом были слышны характерные звуки работающих беспилотников. После этого с разницей приблизительно в 20 – 30 минут прогремели как минимум три взрыва.
Звуки взрывов были хорошо слышны в разных районах города.
К этому часу нет официальной информации о пострадавших и разрушениях.
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