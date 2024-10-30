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Ночью Дружковку атаковали беспилотники, прогремели взрывы

30 октября 2024, 07:17

Ночью Дружковку атаковали беспилотники, прогремели взрывы

После полуночи Дружковку атаковали беспилотники. Иллюстративное фото из открытых источников После полуночи Дружковку атаковали беспилотники. Иллюстративное фото из открытых источников

Город Дружковка в Донецкой области сегодня после полуночи подвергся атаке ударных дронов. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Отмечается, что ночью над городом были слышны характерные звуки работающих беспилотников. После этого с разницей приблизительно в 20 – 30 минут прогремели как минимум три взрыва. 

Звуки взрывов были хорошо слышны в разных районах города.

К этому часу нет официальной информации о пострадавших и разрушениях.

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