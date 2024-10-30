Город полностью заблокируют: в ГВА рассказали, как Покровск готовится к обороне

Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк. Фото: Покровская ГВА

С 2022 года продолжается строительство эшелонированной обороны вокруг города Покровск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.



По его словам, за городом закреплена очень мощная боевая бригада ВСУ.



«И спасибо инженерам, которые разработали план обороны города. Согласно этому плану, мы уже заходим в город. Люди это видят. Поэтому мы еще раз призываем людей эвакуироваться, потому что город будет блокироваться полностью для заходов и выходов из микрорайонов и улиц. Мы уже блокируем окраины города. То есть мы не прекращаем строительство фортификационных сооружений», – рассказал глава Покровской ГВА.

Місто повністю заблокують: у МВА розповіли, як Покровськ готується до оборони https://t.co/AIyU1Xwbcv pic.twitter.com/rQ6LzKjfQY — Новини Донбасу (@novostidnua) October 30, 2024

Напомним, что ВСУ отбили у российских войск позиции в центре города Торецк на Донетчине.