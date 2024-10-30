Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Фото: Покровська МВА

З 2022 року продовжується будівництво ешелонованої оборони навколо міста Покровськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



За його словами, за містом закріплена дуже потужна бойова бригада ЗСУ.



«І дякую інженерам, які розробили план оборони міста. Згідно з цим планом, ми вже заходимо до міста. Люди це бачать. Тому ми ще раз закликаємо людей евакуюватися, бо місто блокуватиметься повністю для заходів та виходів із мікрорайонів та вулиць. Ми вже блокуємо околиці міста. Тобто ми не припиняємо будівництво фортифікаційних споруд», – розповів голова Покровської МВА.

Місто повністю заблокують: у МВА розповіли, як Покровськ готується до оборони https://t.co/AIyU1Xwbcv pic.twitter.com/rQ6LzKjfQY — Новини Донбасу (@novostidnua) October 30, 2024

Нагадаємо, що ЗСУ відбили у російських військ позиції у центрі міста Торецьк на Донеччині.