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В Северскодонецке россияне глушат мобильную связь: смартфонами может пользоваться только оккупационная власть – ОВА

01 ноября 2024, 09:36

В Северскодонецке россияне глушат мобильную связь: смартфонами может пользоваться только оккупационная власть – ОВА

Мобильная связь. Фото: открытые источники Мобильная связь. Фото: открытые источники

В оккупированном городе Северскодонецк Луганской области россияне глушат сигнал мобильной связи даже в отдаленных местах, которыми местные жители пользовались в экстренных случаях. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, это, в частности, крыши отдельных многоэтажек.

«Не помогают и массово установленные усилители, на продаже и подключении которых раньше заработали местные предприниматели. Воспользоваться смартфоном по прямому назначению в пределах города могут только представители оккупационной администрации и приближенные к ним лица», – рассказал начальник ЛОВА.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе школьникам выдали глобусы, на которых несколько областей Украины в составе РФ.

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