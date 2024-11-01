У Сіверськодонецьку росіяни глушать мобільний зв'язок: смартфонами може користуватися лише окупаційна влада – ОВА

Мобільний зв'язок. Фото: відкриті джерела

В окупованому місті Сіверськодонецьк Луганської області росіяни глушать сигнал мобільного зв'язку навіть у віддалених місцях, якими місцеві жителі користувалися в екстрених випадках. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, це, зокрема, дахи окремих багатоповерхівок.



«Не допомагають і масово встановлені підсилювачі, на продажу та підключенні яких раніше заробили місцеві підприємці. Скористатися смартфоном за прямим призначенням у межах міста можуть лише представники окупаційної адміністрації та наближені до них особи», – розповів начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі школярам видали глобуси, на яких кілька областей України у складі РФ.