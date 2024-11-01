«Переходят канал и прячутся»: российская армия изменила тактику при наступлении на Часов Яр

Ситуация в районе Часов Яра. Фото: карта DeepState

Войска России продолжают наступать и пытаются продвинуться в районе города Часов Яр Донецкой области. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщила спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Анастасия Бобовинкова.



По ее словам, в районе Часов Яра количество российских штурмов несколько уменьшилось.



«Однако враг начал более активно подтягивать свои резервы и накапливать живую силу на передовых позициях. Это может означать, что враг готовится к будущим штурмам. Противник действительно пытается пересечь канал, однако эти попытки полностью безуспешны», – сказала Бобовникова.



Спикер ОТГ «Луганск» отметила, что россияне несколько изменили свою тактику.



«Сейчас они полностью сосредоточены на диверсионно-разведывательных группах и создании так называемых «секретов». То есть один, два или три человека переходят канал и прячутся в подвалах, норах, разрушенных домах. Далее они сидят в своих «тайниках» до тех пор, пока не смогут накопить достаточное количество живой силы для штурмовых действий. Но украинские защитники постоянно обнаруживают такие попытки и сразу уничтожают оккупантов», – сказала она.

Напомним, что ВСУ отбили у россиян позиции на Кураховском направлении.