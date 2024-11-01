«Переходять канал і ховаються»: російська армія змінила тактику при наступі на Часів Яр

Ситуація в районі Часового Яру. Фото: карта DeepState

Війська Росії продовжують наступати та намагаються просунутися в районі міста Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовінкова.



За її словами, в районі Часового Яру кількість російських штурмів дещо зменшилася.



«Однак ворог почав активніше підтягувати свої резерви та накопичувати живу силу на передових позиціях. Це може означати, що ворог готується до майбутніх штурмів. Противник справді намагається перетнути канал, проте ці спроби повністю безуспішні», – сказала Бобовнікова.



Речниця ОТУ «Луганськ» зазначила, що росіяни дещо змінили свою тактику.



«Зараз вони повністю зосереджені на диверсійно-розвідувальних групах та створенні так званих «секретів». Тобто одна, дві чи три людини переходять канал і ховаються у підвалах, норах, зруйнованих будинках. Далі вони сидять у своїх «схованках» до тих пір, доки не зможуть накопичити достатню кількість живої сили для штурмових дій. Але українські захисники постійно виявляють такі спроби та одразу знищують окупантів», – сказала вона.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили у росіян позиції на Курахівському напрямку.