Ветераны «Азова» приехали в Золотое. Выступают против разведения войск

Лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий в видеообращении объявил об инициативе «Последний блокпост». В рамках нее ветераны полка «Азова» и активисты «Нацкорпуса» приехали в Золотое Луганской области, где завтра должно начаться разведение войск со стороны ВСУ и боевиков «ЛНР».



По словам Билецкого, они приехали в Золотое, чтобы защитить местных жителей, «даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска» и для того, «чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста».



На видео за Билецким стоят люди с военной амуницией. По его словам, их там сотни.







В Telegram-канале «Останній блокпост» отмечается, что их инициатива бессрочная и будет действовать, «пока не будут отменены Минские соглашения и не появятся гарантии, что никакого отвода войск с этой территории не будет». Участники обещают «держать круговую оборону» и «защищать каждого жителя не словом, а делом».



Инициаторы считают, что разведение войск является «капитуляцией», «позором» и «ошибкой власти».

Сегодня в Киеве и ряде других городов состоялись митинги «Против капитуляции». Протесты начались после согласования украинской стороной на переговорах ТКГ в Минске «формулы Штайнмайера» 1 октября.



«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.



Обращаясь к протестующим, Зеленский заверил, что «никогда не сдаст Украину». Президент неоднократно обещал, что выборы в ОРДЛО не будут проводиться «под дулами пулеметов».



Также в Минске было согласовано синхронное разведение военных сил и средств ВСУ и группировок «Л-ДНР» в Золотом и Петровском, которое должно начаться 7 октября.



Еще в 2016 году стороны в Минске договорились провести разведение войск на Донбассе на трех тестовых участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Однако разведение неоднократно срывалось. Отвести войска в Станице Луганской стороны смогли в июле 2019 года.



Разведение сторон на трех участках является оставшимся условием, которое выдвинула Россия, для встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия).