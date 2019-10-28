Лидер «Нацкорпуса» в Золотом заявил, что у них осталось оружие

У активистов партии «Национальный корпус» и ветеранов полка «Азов», которые находятся в Золотом, осталось оружие. Об этом заявил представитель «Нацкорпуса» Денис Янтарь в эфире телеканала «НАШ».



По его словам, вчерашнее заявление полиции о том, что ветераны вывезли оружие из Золотого является «натянутой информацией». «Определенные компромиссы были, но они чересчур преувеличены. Наше оружие у наших людей остается. Если нужно, то мы с ней на позиции в Золотом можем вернуться», — сказал Янтарь во время телефонного включения из Золотого.



По словам представителя «Нацкорпуса», акция против разведения войск у Золотого продолжается. Он допустил, что произойдет ротация активистов.



В субботу между президентом Владимиром Зеленским и Денисом Янтарем произошел эмоциональный спор, когда президент потребовал убрать из поселка оружие.

27 октября замначальника Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны АТО вывезли легальное оружие.



В субботу Владимир Зеленский посетил поселок Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.



После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок. Штаб ООС заявил, что эти вооруженные люди находятся в Золотом незаконно, «чему предоставляется надлежащая правовая оценка».