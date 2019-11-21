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Разумков не стал говорить о продлении старого закона об «особом статусе» Донбасса. Хочет принятия нового

21 ноября 2019, 13:35

Разумков не стал говорить о продлении старого закона об «особом статусе» Донбасса. Хочет принятия нового

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил надежду, что парламент сможет принять новый закон об «особом статусе» Донбасса после встречи лидеров «нормандской четверки».

«Времени действительно немного. Но я хочу вас убедить, и я в этом уверен, что Верховная Рада сможет запустить этот процесс. Я надеюсь, что мы сможем и качественно написать этот закон, и откоммуницировать его с обществом. <...> Мы приложим максимальные усилия. Все, что от нас будет зависеть, мы сделаем», — сказал Разумков корреспонденту «Новостей Донбасса» в Мариуполе.

Спикер Рады также пообещал, что обсуждение закона не будет проходить за закрытыми дверями.

На уточняющий вопрос, есть ли вероятность, что парламенту из-за нехватки времени придется продлить действие текущего закона, Разумков ответил: «Давайте сначала ставить основные цели, к которым будем стремиться. Потом уже будем исходить из тех возможностей, которые у нас будут».

Встреча лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция, Германия) запланирована на 9 декабря в Париже. Ожидается, что, в частности, стороны обсудят вопрос «особого статуса» Донбасса.

Действие закона истекает 31 декабря 2019 года. После саммита в «нормандском формате» у Верховной Рады останется 11 дней для разработки законопроекта, четыре из которых предусматривают режим пленарных заседаний, когда его можно принять. В Раде обещают принять закон в сжатые сроки.

Президент Владимир Зеленский обещал, что будет написан новый закон, а не продлен старый вариант.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что, в случае написания нового закона, его надо согласовать с группировками «ДНР» и «ЛНР», иначе это заведет переговорный процесс в тупик.

В «ДНР» озвучили свои ожидания от закона об «особом статусе».

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