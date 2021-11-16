Дело «Палыча». Как главный тюремщик донецкой «Изоляции» оказался за решеткой после двух лет жизни в Киеве

Денис Куликовский в во время избрания меры пресечения в суде 10 ноября 2021 года. Фото: Новости Донбасса

В ночь на 9 ноября Служба безопасности Украины задержала в Киеве подозреваемого в пытках заключенных бывшего начальника нелегальной тюрьмы группировки «ДНР» «Изоляция» Дениса Куликовского по прозвищу «Палыч». На следующий день, 10 ноября, Приморский районный суд Мариуполя взял Куликовского под стражу на два месяца. Однако, как оказалось, «Палыч» уже два года жил в столице Украины. Какая теперь судьба ждет экс-коменданта донецкого концлагеря, разбирались «Новости Донбасса».



Об издевательствах и пытках Куликовского в донецкой тюрьме «Изоляция» устами освобожденных рассказана не одна история. Именно «Палыч», согласно свидетельствам бывших пленных группировки «ДНР», до 2018 года был смотрителем «Изоляция», которую сегодня называют «последним концлагерем Европы» и даже «адом».

Одна из камер «Изоляции». Фото: «Донецкий тракторист» / Telegram

«Когда я попал в "Изоляцию", он сразу же мной и занялся. Он был заведующим хозяйством, исполнял обязанности начальника неформальной тюрьмы, которой даже по документам "ДНР" не существует. Он участвовал в дознаниях, в пытках, — рассказывает "Новостям Донбасса" о роли Куликовского бывший узник "Изоляции" Станислав Печенкин. — Завел меня в одну из камер, где поставил возле стены с выгнутыми руками — должен был не облокачиваться на стену, стоять пока не признаюсь. Кроме того, Куликовский и еще несколько сокамерников периодически били меня, а я должен был стоять в этой позе».

Станислав Печенкин

Сам Куликовский на допросе СБУ утверждал, что руководил Изоляцией до июля 2015 года, пока на отдыхе не убил одного из сотрудников во время конфликта и его не отстранили от должности начальника. При этом он продолжал работать в «Изоляции» и выбивать показания из пленных вплоть до января 2018 года.

В Украине Куликовскому еще в 2020 году было объявлено заочное подозрение по четырем статьям уголовного кодекса: создание террористической группы, создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, нарушение законов и обычаев войны и торговля людьми. Обвинения основаны на показаниях людей, покинувших «Изоляцию» — они и поведали миру о палаче «Палыче».



10 июня в Приморском районном суде Мариуполя его отправили на два месяца в Киевское СИЗО СБУ без права внесения залога. Свою вину Куликовский признал и заявил о раскаянии.







На допросе СБУ Куликовский детально описал то, за что именно кается. Как в присутствии сотрудников российской ФСБ пытал электрическом током от полевого телефона — в кругах российских силовиков это называют «Тапик» или «Звонок Путину».



На суде Куликовский признался, что он жил на съемной квартире в Киеве с 2019 года, а на жизнь зарабатывал неофициальными подработками.



Корреспондент «Новостей Донбасса» побывал в спальном районе на Левом берегу столицы, где среди многоэтажек сумел затеряться один из силовиков группировки «ДНР». Пока Денис Куликовский в СИЗО, квартира пустует, соседи с арестованным мужчиной не были знакомы.

Дом, в котором Денис Куликовский арендовал квартиру

Но самый главный вопрос, которым задается, наверно, каждый услышавший эту историю: как боевик, один из самых жестоких палачей незаконной тюрьмы оккупированного Донецка, смог попасть в Киев да еще и прожить там незамеченным порядка двух лет? В СБУ от ответа на этот вопрос уходят.



«Мне кажется, здесь все же главное не почему он оказался в Киеве. А вопрос в том, что СБУ эффективно работает в контрразведывательной сфере. И главное, что мы смогли задержать и найти этого человека», — сказал глава спецслужбы Иван Баканов.



Заместитель главы СБУ в 2014-2015 годах Виктор Ягун наиболее вероятной считает версию сделки Куликовского с украинскими спецслужбами.



«Это точно не случайность и это точно спецоперация. По той информации, что у меня есть, можно предположить, что он понял всю опасность для его жизни, понял, что будущего у него на оккупированных территориях и тем более в России нет, потому что он ценный свидетель. И он принял решение и вышел на контакт с украинскими спецслужбами, чтобы поторговаться за свою жизнь», — сказал Ягун «Новостям Донбасса».

Виктор Ягун

В самом СБУ отрицают, что заключали какие-либо сделки с Куликовским.



Ранее громкие задержания функционеров «ДНР» уже происходили. Например, в 2019 году СБУ арестовала организатора незаконного референдума в Донецке, руководителя «Центризбиркома ДНР» Романа Лягина. Сегодня его дело до сих пор рассматривается в суде в закрытом режиме.

По событиям в «Изоляции» сейчас в судах уже находятся два дела. Первое касается подручного «Палыча» из числа заключенных — Евгения Бражникова, второе в отношении еще восьми боевиков заочно.

По сделке со следствием, или нет, но Куликовский озвучил и подтвердил целый ряд фамилий людей причастных к преступлениям в тюрьме «Изоляция», что только укрепило доказательную базу по кругу подозреваемых. Также он подтвердил, что подготовка к смертельному теракту против заместителя начальника контрразведки донецкого управления СБУ Александра Хараберюша проходила в «Изоляции».



В который раз становится понятно одно: те, кто занял высокие должности при «Л-ДНР» и много знают, рано или поздно оказываются не у дел как в Донецке или Луганске, так и в России. И, возможно, сделка с украинскими спецслужбами — это единственный выход для них, чтобы сохранить свои жизни.

