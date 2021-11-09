СБУ подтвердила задержание бывшего начальника тюрьмы «ДНР» «Изоляция»

Контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика группировки «ДНР», который возглавлял незаконную тюрьму «Изоляция» во временно оккупированном Донецке. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



По информации украинских спецслужб, этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправно удерживаемых в «Изоляции» украинцев.



«В отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности», — говорится в сообщении.



Как уточняется, мужчину задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 149 (торговля людьми), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Ранее журналист и бывший заключенный «ДНР» Станислав Асеев сообщил, что в Киеве задержали боевика «ДНР» Дениса Куликовского по прозвищу «Палыч», который руководил пытками заключенных в донецкой тюрьме «Изоляция» до февраля 2018 года и лично участвовал в издевательствах над пленными.