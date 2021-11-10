Суд поместил экс-начальника донецкой тюрьмы «Изоляция» под стражу на два месяца

Денис Куликовский в суде

Приморский районный суд Мариуполя арестовал на 60 суток без права внесения залога бывшего боевика группировки «ДНР» Дениса Куликовского («Палыча»), который возглавлял незаконную тюрьму «Изоляция» в Донецке. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Вчера СБУ сообщила о задержании Куликовского в Киеве. Сегодня ему избирали меру пресечения в Мариуполе, так как процессуальное руководство в расследовании осуществляет прокуратура Донецкой области.

Денис Куликовский в суде

Прокуроры просили об аресте для Куликовского, поскольку существует риск его побега, давления на следствие, свидетелей и потерпевших, уничтожения или искажения вещественных доказательств.



Во время судебного заседания Куликовский сказал, что признает свою вину и раскаивается. Также он подал ходатайство о нахождении в СИЗО Киева «по соображениям безопасности».



Также бывший боевик заявил, что проживает в Киеве с 2019 года. Глава СБУ Иван Баканов отказался комментировать эту информацию, сославшись на тайну следствия.



Куликовский является подозреваемым в производстве по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: статья 149 (торговля людьми), статья 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), статья 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), статья 438 (нарушение законов и обычаев войны).

9 ноября стало известно о том, что Дениса Куликовского задержали в Киеве.



По информации СБУ, Куликовский организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправно удерживаемых в «Изоляции» украинцев.



Бывшие узники незаконной тюрьмы называют Куликовского главным палачом «Изоляции».