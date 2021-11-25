Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Выжить в эпидемию: Во сколько обходится лечение коронавируса в Донецке и Луганске

Кристина Терещенко
25 ноября 2021, 18:40

Выжить в эпидемию: Во сколько обходится лечение коронавируса в Донецке и Луганске

Коронавирус в ОРДЛО — двойное испытание. Фото: «ДАН» Коронавирус в ОРДЛО — двойное испытание. Фото: «ДАН»

В социальных сетях можно встретить массу историй жителей неподконтрольных Украине городов Донбасса, в которых они рассказывают о реальной ситуации с медициной в ОРДЛО в разгар эпидемии. Люди, фактически оставленные один на один в борьбе за выживание, жалуются или просят о помощи в борьбе с коронавирусом. Подробнее об этом узнали журналисты «Новостей Донбасса».

Лекарства достать непросто

Житель неподконтрольного Луганска рассказал в соцсетях о своем опыте пребывания в ковидной больнице. «На смену заступает один медработник. Ребята сутки работают, не останавливаясь. Потому что нужно — нас лежало в отделении 40 человек — каждому поставить капельницу, поменять капельницу. Лекарства просто так здесь не достать, надо звонить родственникам, чтобы они передавали. Выписали мне препарат, называется "Солу-Медрол". Это бельгийская фирма, в России не найти, в "ЛНР" соответственно. Родители заказывали в Украине. В Украине обошелся такой тюбик в районе 900 гривен, у нас он стоит в районе 6 тысяч рублей (2 100 гривен — Ред.), то есть разницу понимаете. А их надо три», — поделился луганчанин.

Вот еще одна «ковидная» история из Луганска: «У папы 12% поражение легких, у мамы — 36%. Пытаюсь найти кислородный концентратор там. На OLX нашлось объявление — 5-литровый 76 тысяч рублей (27 тысяч гривен — Ред.) В наличии по объявлению концентраторов нет, обещают "в ближайшие дни". По нескольким магазинам медтехники позвонил — тоже "в ближайшие дни", в одном есть 10-литровый концентратор за 120 тысяч рублей (около 42 тысяч гривен — Ред.).

Аптека в Донецке. Фото: «Новости Донбасса»Аптека в Донецке. Фото: «Новости Донбасса»

Читайте также:

«Красная» Донетчина и вакцинация: у кого по-настоящему нет выхода?

«Золотой» кислород

С началом болезни люди бросаются на поиски кислорода и медикаментов. Самые необходимые в этом случае приборы — пульсоксиметры, которые измеряют кислород в крови, и кислородные концентраторы, которые помогают дышать при пневмонии. В одной из аптек Донецка «Ольвия», в районе «Золотого кольца», нашим журналистам удалось найти в наличии оба медицинских аппарата. 

Пульсоксиметры оказались по цене от 1911 до 3740 рублей (около 683 гривен и 1 336 гривен соответственно), кислородные концентраторы — 5-литровый за 59,8 тысяч рублей, 10-литровый — 115 тысяч рублей (от 20 до 40 тысяч гривен). На подконтрольной Украине территории эти аппараты можно найти на порядок дешевле. 

Выслушав несколько историй от людей, столкнувшихся с ковидом в оккупации, можно прийти к выводу, что медицина там — это дело везения. Например, Анна — девушка, которая согласилась рассказать нам о своем опыте по телефону, говорит, что когда ее мать заразилась коронавирусом в Донецке месяц назад, место в больнице с кислородным концентратором было и бесплатно, но это оказалось делом случая на фоне историй, которые она слышала о госпитализациях в Донецке повсеместно.

Ковидное отделение в Центральной городской больнице Донецка № 1. Скриншот: «Первый республиканский телеканал»

«До момента, когда мы начали звонить в "скорую", у нас была, конечно, беда. Потому что она [мама] пошла в больницу, ей поставили неправильный диагноз. Никто даже не пошевелился, когда уже было ясно, что человеку очень плохо. Другой доктор назначил лечение, мы ей ставили капельницы, человека нашли. Приехала "скорая", и нам действительно просто повезло, приехали настоящие специалисты. Два с половиной часа мы ждали из штаба, когда что-то появится, когда какая-то больница нас примет. В 9-й больнице на Буденновке (Буденновский район Донецка — Ред.) кислород есть, ее сразу положили под кислород, но все медикаменты покупали мы», — рассказала Анна.

По словам дончанки, с учетом капельниц на дому, которые ее маме ставили в частном порядке до госпитализации, семья потратила на лечение порядка 80 тысяч рублей, что почти 30 тысяч гривен. 

Читайте также:

Вспышка ковида в Донецке — смертельный осадок российских выборов

Вынужденное самолечение

Лекарства в ОРДЛО достать сложно, нужно везти из подконтрольной части Украины — это траты, которые сложно подсчитать. Если нет места в больнице, то как минимум нужны капельницы на дому, они в ОРДЛО обходятся в районе 500 гривен за раз. Свободные койки в больницах, вероятнее всего, будут без кислорода, а это значит — покупка или аренда концентратора за баснословные для оккупированных территорий десятки тысяч гривен. То есть в самом худшем случае с такой медициной в ОРДЛО людям нужно быть готовым не только к тратам на все, но и к самолечению, от которого врачи всегда нас предостерегают.

Но все же, если ваша ситуация совсем критическая, и вы, допустим, ждете очередь на госпитализацию, мы спросили несколько рекомендаций на такой случай у областного департамента здравоохранения.

«Это вирусная инфекция. Нужны противовирусные препараты, достаточно свежего воздуха, требуются витамины. Обязателен контроль со стороны медицинского работника, будь то врач, медицинская сестра, акушерка, фельдшер — кто угодно. Желательно контролировать насыщенность организма кислородом, чтобы своевременно обратиться и получать кислородную поддержку. Находите любые возможности и обращайтесь к специалистам», — посоветовал заместитель начальника управления стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.

 

Еще по теме

Прочее
ДНР ЛНР коронавирус
Места
Луганск Донецк

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:46
В тюрьмах ОРДЛО незаконно удерживаются 300 украинцев — Денисова
16:27
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 26 ноября
13:46
«ДНР»: Школа в поселке под Ясиноватой попала под обстрел
10:36
«ДНР» дважды не пустила патрули СММ ОБСЕ через блокпост под Горловкой
09:46
«ДНР» выявила более тысячи заболевших ковидом за сутки. Умерли 19 человек
09:44
«ЛНР» сообщила о 14 новых смертях от коронавируса
09:15
В Донецк и Луганск привезли российскую вакцину от ковида
23:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 ноября
16:43
«ДНР»: Аграриям приходится работать на изношенной технике
16:04
«ДНР» и «ЛНР» проводят военные учения
12:04
«ЛНР» за день трижды не пустила патрули миссии ОБСЕ в сторону Луганска
11:14
Умер пострадавший от взрыва гранаты в Донецке
09:34
«ДНР»: Еще 66 смертей от ковида за сутки
09:18
«ЛНР» заявила о 62 заболевших и 10 умерших от ковида
08:27
Два человека пострадали от взрыва гранаты в Донецке
все новости
20:10
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и возле границ Украины
19:46
В тюрьмах ОРДЛО незаконно удерживаются 300 украинцев — Денисова
19:27
Проверяйте до поездки: Правозащитники рассказали о проблемах с электронными пропусками на КПВВ
18:52
Ситуация стабилизировалась: В Мариуполе младшие классы вернутся за парты
18:38
Меркель призвала к санкциям против РФ в случае эскалации на Донбассе
18:32
Мобильные отделения «Укрпочты» обслуживают 60 населенных пунктов прифронтовой зоны
17:58
МИД Украины направил ноту протеста РФ из-за очередного «гумконвоя»
17:32
Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
17:10
ОБСЕ: В начале ноября число нарушений тишины на Донбассе возросло
16:51
У Зеленского опровергли слухи о введении военного положения
16:47
На Донетчине суд вынес приговор за подделку COVID-сертификата
16:35
Луганская и Львовская области отказались выходить из «красной зоны» карантина
16:27
«ДНР» откроет пункт пропуска под Донецком 26 ноября
16:22
Зеленский проведет пресс-марафон в пятницу
16:08
В Донецкой области не хватает акушеров-гинекологов
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» проиграл «Интеру» в Лиге чемпионов и остался без еврокубковой весны
24 ноября, 21:37
Цинизм Пушилина с КПВВ, «вагнергейт» и «Вовина тысяча». Дайджест НД ►
21 ноября, 20:55
Как Кремль хочет сократить расходы на «Л-ДНР». Донбасс сегодня ►
20 ноября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция