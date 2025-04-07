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В оккупированном Донецке подростка приговорили к 6,5 годам за «госизмену»

07 апреля 2025, 17:07

В оккупированном Донецке подростка приговорили к 6,5 годам за «госизмену»

17-летний житель Докучаевска Донецкой области был приговорен к 6,5 годам заключения по делу о «госизмене», сообщает русская служба ВВС со ссылкой на сайт так называемого «Верховного суда» группировки «ДНР».

Приговор был вынесен 4 апреля. По версии обвинения, подросток передавал Службе безопасности Украины сведения о размещении оккупационных войск в период с октября 2023 года по март 2024 года.

Юноша будет отбывать наказание в воспитательной колонии, сообщили в прокуратуре так званой «ДНР».

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