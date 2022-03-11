Новые законы о коллаборационизме: Кого накажут за сотрудничество с Россией

Кого накажут за коллаборационизм в Украине? Фото: Reuters/Александр Ермоченко

После начала войны Верховная Рада приняла два закона о коллаборационизме. Парламент рассматривал проекты более года. Прямое вторжение России ускорило процесс, а дискуссии по поводу целесообразности их принятия стихли. «Новости Донбасса» рассказывают, о чем эти законы, кого накажут за коллаборационизм в Украине и какие были замечания у правозащитников.



Коллаборационизм: за что будут привлекать к ответственности



Парламент принял два закона. Оба вносят изменения в уже существующие акты или Уголовный кодекс.



Законопроект №5143 подали в Верховную Раду ровно за год до начала полномасштабной войны в Украине — 24 февраля 2021 года. Он предлагает внести изменения в Избирательный кодекс, а также в восемь законов, среди которых «О военных обязательствах и военной службе», «О государственной тайне», «О политических партиях в Украине». В каждый из них добавят ответственность по статье 111-1 Уголовного кодекса о государственной измене. За время войны городские власти некоторых городов, среди которых Станица Луганская, Михайловка, Купянск, договорились с оккупантами. Теперь, если они попытаются когда-то пойти на выборы, им это вряд ли удасться. Хотя раньше в ряде законов факт государственной измены не учитывался.



Законопроект №5144 вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины. Например, в статью о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью также внесут ссылку на 111-1 УКУ. Кроме того, в Уголовный кодекс добавят отдельную статью о коллаборационизме, которой до этого не было. Таковой называют публичное отрицание вооруженной агрессии против Украины; поддержку решений страны-агрессора; совершение пропаганды; передачу материальных ресурсов оккупантам.



«За сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией, вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной или трудовой сферах ограничен доступ к занятию государственных должностей, а также должностей в органах местного самоуправления сроком на 15 лет», — прокомментировал принятие законов первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.



Также коллаборационисты не смогут стать членами избирательных комиссий, официальными наблюдателями, уполномоченными представителями кандидата президента в ЦИК, доверенными лицами кандидата в президенты и кандидатами на местных выборах. Наказание будет неизбежно для тех, кто сейчас под стражей и для тех, кто совершил саботаж, шпионаж, теракт уже во время военного положения.



Какие риски видят в законопроектах правозащитники



Принятые законопроекты обсуждались уже довольно давно. Причем, ранее правозащитники видели в них большие риски и настаивали на отклонении Верховной Радой, но тогда речь шла исключительно об оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.



«Подобные законодательные инициативы в случае принятия представляют значительный риск для дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, поскольку предлагают установку уголовной ответственности за очень широкий нечеткий перечень понимаемых действий авторами законопроектов как коллаборационизм», — отмечалось в Дорожной карте, которую составили для парламентариев.



Общественники говорили, что положения в законопроектах создают ощущение неопределенности, страха и усложнит сохранение связей с жителями временно оккупированных территорий. Кроме того, по мнению правозащитных организаций, проекты законов предлагают непропорциональные наказания. Например, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах наказывается сроком от 10 до 15 лет с возможной конфискацией имущества. Аналогичная санкция в части срока лишения свободы предусмотрена статьей 115 УК Украины — умышленное убийство.



Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук также ранее говорила, что законопроекты о коллаборационизме, как и само определение, нуждаются в серьезной доработке.



«Сейчас у нас есть большие проблемы с правовым определение коллаборационизма. И перед тем как перейти к собственно определению, которое будет иметь признание или понимание в обществе, необходимо провести более широкую дискуссию. К сожалению, мы только в начале пути», — говорила Верещук в январе.



Тем не менее, после масштабного и открытого вторжения российских войск в Украину реинтеграция пойдет по другому сценарию, а сотрудничество с захватчиками часто очевидно — в случаях с городскими властями, которые без сопротивления идут на сотрудничество с оккупантами. Поэтому дискуссия, о которой говорила Верещук, если и имеет смысл, то совершенно в другом ключе.



Учителя или Кива — кого судят в первую очередь



Ранее Центр прав человека ZMINA также отмечал, что в Украине уже достаточно правовых механизмов для преследования за сотрудничество с государством-врагом без создания нового состава преступления «коллаборационизм». Это еще одна причина, по которой общественники не видели смысла в принятии новых законов.



«Составы преступлений государственной измены и других преступлений против основ национальной безопасности уже применяются на практике для обвинения за сотрудничество с государством-врагом», — считают в Центре ZMINA.



Также правозащитники подчеркивали, что 20 мая 2021 года Верховная Рада уже проголосовала за дополнение Уголовного кодекса составами военных преступлений и преступлений против человечности, гармонизированных с международным гуманитарным и международным уголовным правом.



Также правозащитные организации добавляли, что к ответственности могут привлечь обычных жителей временно оккупированных территорий, которые вынужденно там находятся. Например, в новых законах есть норма, что коллаборантами являются те, кто работает по образовательным программам страны-агрессора. А это все учителя на подконтрольных «ЛДНР» территориях и в Крыму.



В то же время будет ли привлечен к ответственности нардеп Нестор Шуфрич, который делал фото блок-постов, или Илья Кива, прямо поддерживающий оккупанта.



«Караться будет любое сотрудничество с врагом. И это правильно!», — подчеркнула народная депутатка Ирина Геращенко.



Судя по этой фразе, под суд должны пойти и работники образовательной сферы, и парламентарии, но как закон будет работать на практике, пока неясно. Если привлекать к ответственности начнут все эти категории граждан, это будут сотни задержанных.