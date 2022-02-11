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Служить нельзя отказаться: Зачем призывников из ОРДЛО отправляют в российскую армию

Кристина Терещенко
11 февраля 2022, 17:45

Служить нельзя отказаться: Зачем призывников из ОРДЛО отправляют в российскую армию

Призыв в армию России. Фото: Минобороны РФ Призыв в армию России. Фото: Минобороны РФ

Жители неподконтрольных Украине части Донбасса, имеющие российский паспорт, проходят службу в армии России. Такое заявление в конце января сделал первый замглавы комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Что ждет призывников из ОРДЛО с паспортами РФ — разбирались «Новости Донбасса».

Ростовский «социальный лифт»

Депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий рассказал, что в каждый призыв определенное количество призывников из ОРДЛО идут служить в России через российские военкоматы. Но такой учет никогда не велся.

Водолацкий призвал новоиспеченных граждан России, которые проживают в ОРДЛО и имеют желание служить в армии, обращаться в военкоматы города Ростов. По словам экспертов, жители Донецка и Луганска проходят военную службу на территории РФ еще с 2019 года, когда началась массовая паспортизация.

Кроме того, в подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» СМИ периодически появляется информация о том, на каких условиях может проходить военная служба на территории России. Вот что говорит об этом российский военный корреспондент.

«Если у вас российский паспорт и имеется регистрация — пожалуйста, проблем нет, до 27 лет отправляйтесь на срочную службу в Россию. Используйте социальный лифт, который можно себе представить», — утверждает российский военный корреспондент Александр Сладков.

Жители Донбасса, имеющие российский паспорт, проходят службу в армии России. Фото: Минобороны РФ

Отслужить, чтобы работать

И такой «социальный лифт» действительно используют многие молодые люди из Донецка и Луганска — для того, чтобы найти работу. Ведь без военного билета официальное трудоустройство в России практически невозможно. Вот что нам рассказал молодой человек с неподконтрольной территории Донецкой области, который проходит срочную службу в РФ. 

«Пошел служить, потому что "военник" требуется для работы. Для срочной службы нужна прописка — временная или постоянная — и на срочной службе платят две тысячи», — говорит Борис, который проходит службу в Вооруженныих силах России.

Сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский отмечает, что устроиться в России на работу без справки военкомата не получается.

«К примеру, ты приезжаешь работать как мигрант на территорию РФ с паспортом РФ, тебе работодатель говорит — справочку из военкомата, пожалуйста, предоставьте. Ты идешь в военкомат — тебя там призывают», — пояснил Лисянский.

В Госдуме России высказались однозначно: прописанные у российских родственников жители Донбасса становятся на воинский учет.

«Гражданин прописывается у своих родственников (в России. — Ред.), которые всегда есть, особенно у жителей Донбасса, дальше он становится на воинский учет в военкомате, и когда ему исполняется 18 лет, его призывают в Вооруженные силы России», — заявили в Госдуме.

Призывник. Фото: Минобороны РФ

Пока добровольно

На данный момент жителей Донецка и Луганска с российскими паспортами, на срочную службу в принудительном порядке не призывают.

Эксперт Московского центра Карнеги Константин Скоркин говорит, что такая ситуация сложилась пока из-за отсутствия наработанной практики.

«Такое количество новых россиян появилось относительно недавно, и вот эти все практики не отработаны. Но пока речь идет о том, что они могут добровольно выбирать», — говорит Скоркин.

Но правозащитники утверждают, что сейчас Россия создает свой кадровый военный резерв на территории ОРДЛО и все может измениться. 

«В российскую армию есть призыв только тогда, когда у тебя есть паспорт российский. Паспорт получают с 16 лет. Соответственно с 16 лет у тебя есть потенциальная возможность попасть в списки призывников, которые отправляют "республиканские" военкоматы в Ростов и, соответственно, попасть в ряды армии, если не поступил в университет, либо в аспирантуру», — сказал Павел Лисянский.

Что касается контрактной службы в армии на территории России, то здесь двери открыты для всех желающих. 

«Это Российская Федерация, если ты хочешь служить, ты можешь просто так прийти в военкомат, и что-то придумают. В крайнем случае, отправят в "Союз добровольцев Донбасса" к [Александру] Бородаю», — добавил правозащитник.

Прохождение военной службы. Фото: Минобороны РФ

Отток кадров

Эксперты говорят, что приглашая молодых людей служить в российской армии, Кремль способствует тому, что они покидают оккупированные территории и ищут лучшую жизнь в России. 

«Вот эта двойственность, она продолжает работать, с одной стороны Донбасс продолжают рассматривать, как такой форпост "русского мира", а с другой стороны — вот эти все возможности, которые получают обладатели российских паспортов, способствуют вымыванию населения. Потому что никто не хочет жить в непризнанных "республиках"», — считает Константин Скоркин.

Кроме того, в ОРДЛО существуют незаконные вооруженные формирования — «армейские корпуса». И уже сами предводители так называемого «русского мира» на Донбассе говорят об оттоке кадров. Например, бывший командир подразделения боевиков «Восток» Александр Ходаковский возмущается в социальных сетях из-за того, что, по его информации, Россия развернула на Донбассе пункты вербовки в частные военные кампании за границей. 

«Если у кого-то есть лишние деньги — поднимите зарплату корпусникам и прочим фронтовикам, чтобы люди охотнее шли в армию, а не разворачивайте здесь вербовку под непонятные цели. Вербовка уже сегодня угрожает нам оттоком из действующих частей обстрелянных солдат и офицеров, которым предлагают восхищающие своими размерами денежные вознаграждения», — заявил Ходаковский.

Призывники в российской армии. Фото: armyhelp.ru

Служба как элемент идеологии

Вместе с российским гражданством и правами жители неподконтрольных территорий получили и обязанности перед государством. По факту российские кадровые военные негласно руководят незаконными вооруженными формированиями «ДНР» и «ЛНР», а Кремль их активно финансирует и поставляет оружие, всячески это отрицая. Эксперты говорят, что призыв служить в армии именно на территории РФ никоим образом не является военным усилением. 

«Это элемент русской идеологии. Ты родился на Донбассе, значит ты должен служить в русской армии. Это никакое не военное усиление, там были версии о том, что передовые из этих призывников будут воевать. Нет, этого абсолютно нет», — говорит сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

Эксперты видят в происходящем часть стратегии усиления позиций России на Донбассе в контексте будущего влияния на общеполитическую ситуацию в Украине.  

«Суть в том, что Россия здесь находится в беспроигрышной позиции, потому что, предположим, что реинтеграция все таки происходит, то Украина получает в свой состав анклав абсолютно пророссийский, с людьми с российскими паспортами. Некоторые, возможно, будут с опытом службы в российской армии на территории РФ Максимально сильные позиции», — оценивает ситуацию эксперт Московского центра Карнеги Константин Скоркин.

Подытоживая, следует отметить, что и в целом паспортизация жителей отдельных районов Донбасса и привлечение их, хоть и на добровольной пока что основе к срочной службе в российской армии, является нарушением Минских договоренностей. Причем это идет вразрез с официальной позицией Кремля о том, что РФ не является стороной конфликта на востоке Украины.

 

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