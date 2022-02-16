«Поражение массового и индивидуального сознания»: кто и почему против переаттестации выпускников вузов из ОРДЛО

Ждут ли выпускников вузов из ОРДЛО в «большой Украине»?

Минреинтеграции выступило с инициативой переаттестации выпускников вузов, получивших диплом в ОРДЛО. Сейчас их документы не признаются, и выехавшие из «ЛДНР» и Крыма должны поступать снова на первый курс. Идею сразу же раскритиковали, хотя даже до соответствующего законопроекта еще далеко. «Новости Донбасса» узнали, что об идее думают правозащитники, МОН, перемещенные университеты и сами выпускники.



«Мы не просим принять наши документы и выдать взамен другие»



25-летняя Екатерина родом из Алчевска сейчас живет в Мариуполе. В «ЛНР» девушка закончила техникум по специальности «производство стали и ферросплавов», а потом получила диплом экономиста в институте. Финансовое состояние семьи не позволило ей учиться за пределами ОРДЛО.



«В Мариуполе возникла проблема устроиться на работу. Смотрят, что нет образования и отказывают. Куда я не обращалась, говорят: "идите и заново учитесь". Я задаю встречный вопрос: кто будет оплачивать учебу. И если я закончу в 32 года, какой работодатель меня возьмет в таком возрасте без опыта», — рассказывает Екатерина.



Девушка не требует признавать ее «диплом», а лишь просит дать возможность подтвердить знания.



«Я думаю, нас учат одинаково. Как можно научить варить сталь по-другому? Или экономике предприятия? Мы не просим принять наши документы и выдать взамен другие. Мы просим о возможности подтвердить то, чему нас научили», — говорит она.



С 2016 по 2021 года возможность переаттестации существовала для крымчан. Для выпускников с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей подобного механизма не было.



Сейчас в ОРДЛО можно получить диплом непризнанных «республик» или российский документ. Россия, хоть официально пока не признала «ДНР» и «ЛНР», всячески старается привязать к себе украинцев и сделать их более лояльными. Поэтому процедура дипломирования максимально упрощена. Нужно лишь успешно пройти итоговую аттестацию. Такую практику ввели в 2019 году. Вузы получают аккредитацию, которая позволяет им выдавать дипломы РФ. По информации «минобразования ДНР», в 2021 году их получили более 4 тысяч дончан.



Как рассказал «Новостям Донбасса» выпускник Донецкого института железнодорожного транспорта Александр, примерно 80% из всей группы после окончания вуза выдали и российские документы.



«Процедура несложная. Из-за пандемии мы сдавали экзамены по видеосвязи. Потом ездили в Ростов за дипломом. У многих другого выхода нет — либо диплом "ДНР", либо российский», — считает дончанин.



Об аттестации говорить рано, рабочая группа еще ее не обсуждала



Стимулирование молодежи из ОРДЛО переезжать в свободную Украину — часть государственной политики. Так назвала инициативу переаттестации вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«Один из таких стимулов — аттестация для признания квалификаций и результатов обучения. Упрощение аттестации облегчает трудоустройство молодежи с временно оккупированной территории на подконтрольной территории», — считает Верещук.



Она подчеркивает, что ​​речь идет лишь об аттестации, а не признании образовательных документов оккупационных властей. Именно этот момент стал наиболее манипулятивным.



Сейчас создана рабочая группа, которая разработает соответствующий законопроект. В нее вошли более 30-ти человек — представители власти, общественных организаций, ректоры университетов и правозащитники. Сколько продлится работа группы — неизвестно. Это может быть несколько месяцев, а может и год. Потом разработанный законопроект внесут в парламент и не факт, что нардепы его примут. То есть, вероятность переаттестации — вопрос не близкой перспективы.



К тому же, по мнению менеджерки по вопросам адвокации Центра прав человека ZMINA Алены Луневой, жесткий негативизм вокруг этой инициативы может существенно замедлить процесс.



«Сейчас мы не в том месте дискуссии, чтобы обсуждать непосредственно саму аттестацию. Даже если она будет такая же, как для Крыма, это уже будет возможность для тех, кто хочет выехать на подконтрольную территорию. Да, это сложно. Процедура длится в среднем от трех месяцев до года. Фактически люди сдают экзамены по всем курсам обучения. Это не просто собеседование, это серьезная процедура. Это затраты и усилия», — рассказала «Новостям Донбасса» Алена Лунева.



Центр прав человека ZMINA и еще девять организаций выступают за проведение аттестации. 9 февраля они опубликовали совместное заявление, где отметили, что «молодежь вынуждена оставаться жить на временно оккупированных территориях из-за отсутствия перспектив выехать и трудоустроиться на свободной территории Украины».



По оценкам правозащитников, ежегодно из школ там выпускаются более 15 тысяч человек. За годы войны - это более ста тысяч. Лишь 10% поступают в вузы за границами оккупации. Вряд ли причина в вере и поддержке «ЛДНР». Все сводится не к идеологии, а к низкому уровню доходов семей, вопросам безопасности, ограничению работы КПВВ со стороны незаконных администраций.



«Не все родители готовы отпустить своих детей, не все дети хотят уезжать. В любой момент линию разграничения могут заблокировать, поэтому родители должны быть готовы, что ребенок может не вернуться. Важен финансовый вопрос, поддержка детей. Например, из Крыма невозможно сделать перевод на материковую часть Украины», — говорит Алена Лунева.



«Текста законопроекта еще нет, общество вводят в заблуждение»



После создания рабочей группы перемещенные университеты опубликовали совместное заявление, где призывают «не допустить государственной измены в отечественной образовательной отрасли». Все 18 вузов отмечают, что принятие законопроекта о переаттестации «недопустимо с правовой и моральной точек зрения» и легализует учреждения, незаконно действующие на оккупированных территориях.



Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко, помимо заявления, показал даже якобы возможные изменения в законе «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» относительно аттестации. Сейчас имеют право на признание квалификации лишь те, кто поступил в вузы на неподконтрольных территориях до 20 февраля 2014 года. То есть, до даты начала российской агрессии, установленной законодательно. В обновленном проекте, выложенном университетом в сеть, переаттестацию предлагают всем, получившим диплом в ОРДЛО, независимо от года поступления.



Правозащитница Алена Лунева подчеркнула, что наработки, которые выложил ЛНУ им. Шевченко, - манипуляция. К будущему законопроекту они не имеют отношения, потому что его еще нет.



«На предварительной встрече рабочей группы были раздаточные материалы, черновик, с которого министерство планировало начать обсуждение. Статья, которая предлагалась к обсуждению, — это норма, уже существующая для Крыма, ее просто предлагали продублировать для востока. Это удивительно, когда часть рабочей группы вместо обсуждений вводит в заблуждение общество, говоря, что текст законопроекта уже есть», — рассказывает Лунева.



Министерство образования и науки тоже входит в рабочую группу. После того, как инициативу начали активно обсуждать, глава ведомства Сергей Шкарлет отметил, что признавать документы, хотя об этом речи нет, так называемых учебных заведений с оккупированных территорий недопустимо.



«С точки зрения образования есть разница между временно оккупированной территорией Крыма и ВОТ Донецкой и Луганской областей и недопустимо ставить под сомнение ценность украинского диплома, создавая возможность его получения без обучения в законно признанной образовательной среде», — считает Шкарлет.



Какая именно разница между оккупацией Крыма и Донбасса, министр не объяснил. В обоих случаях агрессор один — Россия. Именно РФ вводит свои нарративы в образование. Отличие лишь в том, что в «ЛДНР» говорят еще и об «особой исторической судьбе республик», но искренняя вера в это самих дончан и луганчан — скорее исключение из правил. Да и те, кто поддерживает незаконные формирования, вряд ли поедут строить карьеру в Украине.



У выпускников из ОРДЛО «поражено массовое и индивидуальное сознание»



Правозащитников прежде всего возмутила агрессивная риторика перемещенных вузов, которые, ссылаясь на монографию нескольких профессоров из ЛНУ им. Шевченко, говорят о «поражении массового и индивидуального сознания, трансформации психики, взглядов, мнений, ценностных ориентаций».



Ректорка ЛНУ им. Шевченко Елена Караман считает, что цель университетов в ОРДЛО - воспитание врагов Украины.



«В каждом учебном плане есть блок общих компетентностей, где формируется мировоззрение человека, идеологические установки, ценности — все, на чем основывается личность и ее место в мире. Там все образование направлено на воспитание и формирование личности и человека как врага Украины», — заявила она в эфире канала «Донбасс online».



Наверняка в программах «ЛДНР» действительно есть такой блок, но если личность уже сформирована, вряд ли в ее мировоззрении что-то изменится, даже поступив она на первый курс в украинский вуз. Также следует различать, как минимум, специальности. Например, есть разница в обучении повара, химика, инженера, медика и политолога, журналиста, историка. В точных специальностях идеологическое влияние будет минимальным.



«Я шокирована уровнем дискуссии и уровнем отношения. Сомневаюсь, что людей, которых ненавидят, смогут адекватно аттестовать. Когда представители перемещенных университетов говорят об обезображенном сознании, они говорят о людях, которым 22-25 лет. Как можно их выбрасывать, говорить, что они нам не нужны, потому что у них сознание не такое. Это стереотип, что человек, живущий в оккупации, полностью ангажирован», — считает Алена Лунева.



Правозащитники готовы говорить буквально с каждым противником идеи переаттестации. Но, учитывая нынешнюю дискуссию, ясно, что подтвердить свои знания выпускники из ОРДЛО смогут нескоро.



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