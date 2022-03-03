Рада утвердила указ о всеобщей мобилизации и приняла закон о коллаборантах

Верховная Рада сегодня провела пленарное заседание, на котором были приняты 14 законов и одно постановление.

В частности, Рада утвердила указы президента Украины «Об общей мобилизации» и «Об использовании Вооруженных Сил Украины и других военных формирований», проголосовала ряд законов об ответственности за коллаборационную деятельность, об усилении ответственности за изготовление и распространение пропаганды агрессора, об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях военного положения, а также об усилении ответственности за мародерство.

Также парламентом был поддержан законопроект о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов.

Кроме того, депутаты приняли обращения в ООН, к Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Красному Кресту, Европарламенту и другим организациям, парламентам и правительствам других государств в связи с необходимостью обеспечения защиты гражданского населения Украины от вторжения РФ.