Верещук призвала к дискуссии по определению коллаборационизма

Законопроекты о коллаборационизме, как и само определение нуждаются в серьезной доработке. Об этом заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



«Сейчас у нас есть большие проблемы с правовым определение коллаборационизма. И перед тем как перейти к собственно определению, которое будет иметь признание или понимание в обществе, необходимо провести более широкую дискуссию. К сожалению, мы только в начале пути», — сказала Верещук, призвав к участию в данной дискуссии.



По ее мнению, тогда дискуссия станет более плодотворной и эффективной.



Министр отметила, что сейчас на рассмотрении в парламенте находятся четыре законопроекта о коллаборационизме. Фактически это свидетельствует о разночтении среди политиков по данному понятию.



В интервью «Укринформу» Верещук заявила, что ответственность за коллаборационизм — составная часть реинтеграционного процесса.



«Здесь основной принцип — справедливость, а закон должен определить путь, как его обеспечить», — подытожила министр.

Верещук сообщила, что новая редакция законопроекта о переходном периоде на Донбассе будет представлена в апреле-мае.