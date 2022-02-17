Гордые шахтеры и трактористы «русского мира». Как Путин воспринимает жителей ОРДЛО

Что Путин думает о жителях Донбасса? Фото: kremlin.ru

Периодически Владимир Путин позиционирует себя «голосом Донбасса», выступая от имени местных жителей и рассказывая, о чем они думают и чего хотят.



Недавно он заговорил и от лица тех, кто населял регион сто лет назад. Мол, когда создавался СССР, Донбасс не мыслил себя иначе как частью России.



Путин подчеркивает, что судьбу ОРДЛО должны решать тамошние жители. Какие перспективы они отвергают, российский президент уже определил за них и зафиксировал письменно.



«Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытаются навязать силой, блокадой и угрозами», — провозгласил Путин в июльской статье «Об историческом единстве русских и украинцев».



Так он в очередной раз выставил Украину агрессором и заодно напомнил, что проукраинских и нейтральных настроений в ОРДЛО для него не существует.



Три признака



В роли «защитника» хозяин Кремля чаще всего характеризует донбассовцев по трем признакам: этническому, культурному и языковому.



Путин подтверждал, что Россия «была вынуждена защищать русскоязычное население Донбасса». И грозился «всегда защищать этнических русских на Украине и ту часть украинского народа, которая чувствует себя частью широкого русского мира».



Обычно российский президент не использует словосочетание «народ Донбасса», но отмечает особый нрав местных жителей. Например, после «нормандского саммита» 2019 года он вспомнил пресловутую поговорку о шахтерском крае.



«Известная фраза — "Донбасс порожняк не гонит". Она, конечно, хулиганская такая, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут. Поэтому вряд ли удастся решить проблему какими бы то ни было силовыми решениями», — акцентировал Путин.

Путин позиционирует себя «голосом Донбасса». Фото: kremlin.ru

Самое знаменитое его высказывание о донбассовцах прозвучало в 2015 году. Комментируя ситуацию под Дебальцево, он заявил, что украинская армия потерпела поражение от «вчерашних шахтеров и трактористов».



Видимо, неспроста двумя месяцами ранее хозяин Кремля обмолвился, что в России «артисты выглядят как трактористы, а трактористы — как военные».



Путинская психика



То, как человек воспринимает других людей или определенные социальные группы, в значительной степени зависит от особенностей его психики. Разумеется, судить о душевном складе Путина мы можем лишь гипотетически, полагаясь на видимые признаки.



Здесь стоит обратиться к американскому психиатру Джеймсу Фэллону. Изучая диктаторов, он обнаружил у них немало сходств. В частности неспособность к чувству вины, высокомерие, лживость, коварство и безжалостность.



В 2018 году Фэллон выступил на нью-йоркской конференции PutinCon с докладом «Внутри путинской психики». На основе собственных наблюдений и рассказов людей, лично знакомых с Путиным, ученый пришел к выводу, что российский президент склонен к социопатии.



«Я не думаю, что Путин страдает каким-то расстройством личности. Он прекрасно отдает себе отчет в своих действиях. У него имеются черты не психопата, а социопата. Таких людей, как правило, объединяет то, что они получили некую психологическую травму в очень раннем возрасте. Возможно, в детстве их избивали или унижали, и они озлоблены на весь мир. Таковы многие террористы, чувствующие, что мир над ними надругался, и они должны ему отомстить. Вот этот тип поведения похож на путинский. Я не готов сказать, что Путин в полной мере социопат, но очевидно, что ему присущи социопатические черты. Он не сочувствует народу искренне и, похоже, вообще не способен к эмпатии. Но он понимает, чего хотят люди», — отмечает Фэллон.



Предполагая, чего хочет русский народ, психиатр ссылается на эпигенетику — науку, изучающую влияние психологических и социальных факторов на работу человеческих генов.



«У того, кто в детстве часто подвергался насилию, меняется геном. Взрослея, такой человек не просто привыкает к угнетению, но и в каком-то смысле в нем нуждается. Эпигенетики обнаружили, что многие потомки людей, столетиями находившихся в рабстве, склонны к насилию значительно больше, чем те, у кого не было предков-рабов. Почему так популярен Путин? Потому что он предлагает именно то, что нужно людям, которых сотни лет угнетал сперва монархический, а потом советский режим. Понятно, что в России этот вывод многим не понравится, но так выглядит успех Путина с точки зрения неврологии. Это обусловлено эпигенетически: люди, подвергавшиеся насилию, не могут жить без сильной руки, без диктатора», — говорит Фэллон.

Видимо, Путин склонен к социопатии. Фото: Сергей Гунеев / kremlin.ru

Если его утверждения верны, то Путин не испытывает сочувствия и к жителям оккупированного Донбасса, но при этом, по аналогии с россиянами, понимает, как думает промосковская часть (в путинском представлении, очевидно, абсолютное большинство) местного населения.



Собственно, есть два вида эмпатии: эмоциональная (способность распознавать чужие чувства) и когнитивная (умение понимать, как мыслят другие люди).



Патернализму везде у нас дорога



Разумеется, Путин осознает, что базовая историческая потребность пророссийских жителей ОРДЛО заключается в патернализме, который должен осуществляться «родственной рукой».



И похоже, кремлевский лидер уверен, что он удовлетворяет эту коллективную потребность. «Защищает» от Украины. «Кормит» финансовой подпиткой и гуманитарными грузами. «Решает», что поддерживает и чего не приемлет захваченный Донбасс. А также «воспитывает», заставляя местных жителей смиряться с политической неопределенностью «ДНР» и «ЛНР».



Очередной «педагогический акт» состоялся 15 февраля, когда Путин, реагируя на просьбу Госдумы о признании квазиреспублик, заявил, что все еще рассчитывает на реализацию Минских соглашений, но вместе с тем не отринул парламентскую инициативу.



При этом российский президент отметил: «Депутаты ориентируются на общественное мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют. В нашей стране подавляющее число людей сочувствуют жителям Донбасса и поддерживает их».



Сам же Путин, по всей видимости, «тонко чувствует», что статус ОРДЛО — не злободневный вопрос для подавляющего большинства россиян, а смотрящие в сторону Москвы жители захваченного Донбасса поймут и примут любое решение «государя».