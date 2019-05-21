ГБР начало расследование по возможной госизмене Порошенко

Государственное бюро расследований по заявлению экс-заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти, со стороны руководства Украины в конце 2018 года.



Как сообщает пресс-лужба ГБР, следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении служебными лицами, "которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины", уголовных преступлений, предусмотренных статье 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), статьи 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).



В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группойВооруженны-морских сил Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

20 мая Андрей Портнов сообщил, что подал против Петра Порошенкозаявление в ГБР.