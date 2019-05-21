У Зеленского хотят проведения выборов в Раду 21 июля

В команде президента Украины Владимира Зеленского рассматривают 21 июля как наиболее допустимую дату проведения досрочных парламентских выборов. Об этом заявил советник Зеленского Андрей Богдан после завершения встречи президента с руководством Верховной Рады и лидерами фракций.



При этом Богдан не исключил, что будет обращения к председателю Рады Андрею Парубию о созыве внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов, касающихся отмены мажоритарной системы и снижения проходного барьера до 3%.



Советник Зеленского отметил, что при этом сценарии указ президента о роспуске Рады будет опубликован после внеочередного заседания парламента. По словам Богдана, тогда можно будет провести внеочередные выборы по новому закону.



Как сообщалось, первая вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко после консультаций заявила, что ОБСЕ рекомендует не менять избирательное законодательство за год до выборов.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента. Во время инаугурационной речи он заявил о роспуске Верховной Рады.



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