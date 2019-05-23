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«Одни сериалы заканчиваются, а наш продолжается». ЦИК анонсировала начало избирательного процесса в Раду

23 мая 2019, 12:45

«Одни сериалы заканчиваются, а наш продолжается». ЦИК анонсировала начало избирательного процесса в Раду

Избирательный процесс на досрочных выборах депутатов в Верховную Раду начнется 24 мая. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Она пояснила, что избирательный процесс на досрочных парламентских выборах начинается на следующий день после публикации указа президента. «То есть 24 мая 2019 года без принятия ЦИК решения о его начале», — добавила Слипачук.

ЦИК не имеет полномочий относительно установления соответствию Конституции указов президента, пояснила Слипачук. Она также напомнила, что ЦИК не имеет возможности обращаться в Конституционный суд Украины.

«Мы подчеркиваем, что и президент, и парламент, и политические партии, и депутаты, которые намерены участвовать в выборах, должны осознавать ответственность за легитимность избирательного процесса и его результатов», — заявила Слипачук.

«Некоторые сериалы заканчиваются, я имею в виду "Игру престолов", а наш с вами продолжается», — сказала она журналистам во время брифинга.

Сегодня указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года опубликован в правительственном издании «Урядовий кур’єр». Таким образом, этот указ вступил в силу.

Очередные выборы в Верховную Раду должны были пройти осенью 2019 года.

Представители части парламентских фракций называют указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады антиконституционным. При этом все намерены участвовать в избирательной кампании.

Председатель парламента Андрей Парубий пообещал, что указ Зеленского будет обжалован в Конституционном суде.

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