Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине «есть к чему стремится» в развитии «электронного правительства».



Во время iForum в Киеве он привел данные из отчета ООН о развитии электронного правительства за 2018 год.



«Как бы это прискорбно не звучало, мы сегодня проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове,странам Балтии и агрессору (России — прим.)», — сказал Зеленский.



Он добавил, что по индексу человеческого капитала Украина проигрывает соседним странам: России, Беларуси и Эстонии.



«Можете считать меня наивным мечтателем, но мы хотим сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне», — подчеркнул президент.



Советник Зеленского Михаил Федоров рассказал о намерении создать «открытый социальный лифт». «Когда человек без каких-то прослоек правительства, депутатов, знакомых, мам, пап, сестер и дядь сможет попасть в команду и реализовать реальный проект», — пояснил он.



Федоров сообщил, что в понедельник будет запущен проект «Лифт». По его словам, каждый желающий сможет оставить резюме о себе, откликнуться на вакансию в команде, рассказать идеи и отправить готовый продукт.



«С понедельника все ваши идеи, которые касаются IT, вы сможете презентовать», — резюмировал Федоров.