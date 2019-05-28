Саакашвили планирует вернуться в Украину уже завтра. Пограничники не против

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили может вернуться в Украину завтра, 29 мая.



«Завтра приезжаю в Украину», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «Наш».



Он также заверил, что у него нет «никаких личных политических амбиций».



«Я считаю, что на этих [парламентских] выборах <...> большинство получит партия "Слуга народа". <...> Мне кажется, нужно дать им шанс, возможность получить большинство, а потом контролировать», — считает Саакашвили.



На странице партии «Рух нових сил Михеїла Саакашвілі» в Facebook сообщается, что сторонники политика будут встречать его 29 мая в 17:00 в Международном аэропорту «Борисполь».



В Государственной пограничной службе Украины заверили, что нет оснований не пустить в страну экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство.



«Гражданам Украины не может быть ограничен въезд на территорию Украины ни при каких обстоятельствах», — сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко агентству «Интерфакс-Украина».

Сегодня президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины. Таким образом, он отметил указ пятого президента Петра Порошенко, которым он лишил Саакашвили украинского гражданства в июле 2017 года.



10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостицкий районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.



12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии «Рух новых сил», после чего доставлен в аэропорт «Борисполь» и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с «соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство».