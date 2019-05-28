Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.



Эти документом Зеленский внес изменения в указ президента Украины от 26 июля 2017 №196, исключив положение об утрате Саакашвили гражданства Украины.



Сам Саакашвили уже поблагодарил Зеленского на своей странице в Facebook.

5 декабря 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил через координатора киевской областной ячейки «Руха новых сил» Севериона Дангадзе от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко 500 тысяч долларов на свою деятельность в Украине.



12 февраля 2018 года Михеил Саакашвили был задержан в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт «Борисполь» и отправлен на самолете в Польшу.

21 марта 2019 года адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что СБУ возобновила расследование против бывшего главы Одесской облгосадминистрации.