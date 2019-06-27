«Верните детей родителям». Зеленский обратился к Путину по поводу моряков

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом осовободить 24 пленных украинских моряков.



«У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — сказал Зеленский во время брифинга в Киеве.



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