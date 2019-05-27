Суд в России оставил под стражей всех 24 украинских моряков

Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов восьми украинских военнопленных моряков. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.



«Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты без удовлетворения», — написал он в Facebook.



Таким образом, Мосгорсуд отклонил апелляции в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ освободить три украинских корабля и 24 моряков Военно-морских сил Украины, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.



В свою очередь, в МИД РФ заявили, что инцидент по захваченным морякам не входит в юрисдикцию Международного трибунала ООН по морскому праву, а Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора.



25 ноября 2018 года украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Во время этой задачи российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. При выходе из Керченского пролива российские судна обстреляли и захватили украинские корабли у Керченского пролива. Всего на трех суднах были 24 украинских военных, двое из них служащие СБУ. Трое из них получили ранения.



ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (части 3 статьи 322 УК РФ).