ЦИК может пересмотреть решение о регистрации Клюева и Шария

Центральная избирательная комиссия может пересмотреть и отменить решение о регистрации экс-главу Администрации президента Виктора Януковича и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты на внеочередных выборах 21 июля. Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая на своей странице в Facebook.



Она отметила, что для пересмотра решения необходимы дополнительные доказательства от правоохранительных органов о том, что оба кандилата в течение последних 5 лет жили за пределами Украины.



«Сегодня ЦИК вынужденно было выполнить решение Верховного суда, которым были уничтожены все наши доказательства, чтобы не допустить срыва выборов, до которых осталось 19 дней и печать бюллетеней. Я ответственно заявляю: если какой-либо из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство проживания этих лиц в течение последних 5 лет за пределами Украины, я лично внесу постановление об отмене их регистрации», — написала секретарь ЦИК.



В свою очередь, спикер Верховной Рады Андрей Парубий требует от правоохранителей безотлагательно предоставить упомянутые доказательства. «Обращаюсь с запросом к Генеральной прокуратуры, Службы безопасности, Государственной пограничной службы с требованием немедленно предоставить сведения о нахождении этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства. Это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации», — заявил Парубий.

2 июля ЦИК зарегистрировала Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами на выборах в Верховную Раду 21 июля. В Центризбиркоме пояснили, что были обязаны сделать это во исполнение решений суда.