Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский назвал следующий шаг по выполнению «Минска» после разведения у Станицы Луганской

06 июля 2019, 00:11

Зеленский назвал следующий шаг по выполнению «Минска» после разведения у Станицы Луганской

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения для достижения мира на Донбассе. Об этом он сказал в интервью DW в Краматорске. 

Говоря о следующем шаге Украины после разведения сил в Станице Луганской, Зеленский заявил: «Следующий шаг — в Минске, в формате трехсторонней группы будут встречаться и говорить о том, чтобы был демонтаж бетонных сооружений, которые находятся с двух сторон».

По его словам, на последней встрече в Минске обсуждалось, какой нужен для этого срок.

«Наша сторона была готова за сутки все сделать — мы все для этого сделали. Та сторона сказала, что им надо от восьми до десяти дней. Мы готовы к тому, чтобы с их стороны был сигнал, и одновременно это произошло. Следующий вопрос будет подниматься, я надеюсь, об обмене заключенными, военнопленными», — рассказал президент.

Он подчеркнул: «Мы готовы делать все, что написано в минских соглашениях. Вы знаете прекрасно, что ни моя команда, ни я — мы не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам к выполнению всех минских договоренностей, для того чтобы, наконец, у нас был мир».

Зеленский также выразил надежду, что после встреч с канцлером Германии, президентом Франции и премьер-министром Канады «будут не просто какие-то слова, потому что с ПАСЕ мы с вами видели, что произошло».

«Я очень надеюсь, что с их стороны будут все-таки поступки более серьезные — не просто на словах поддерживать Украину, а будут реальные действия. Ну а что остается? Если мы хотим закончить эту войну — а мы очень хотим — дипломатическим путем, то тогда других шансов у нас нет. То, о чем мы уже договорились, я надеюсь, что это не сорвет другая сторона», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что первая встреча в «нормандском формате» после «долгого молчания» будет 12 июля.

5 июля президент Владимир Зеленский представил в Краматорске нового главу Донецкой областной госадминистрации Павла Кириленко. 

Зеленский заявил о необходимости возвращения ментальности жителей Донецка и Луганска, а также поручил разработать механизм выплаты пенсий на неподконтрольных территориях. 

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:15
Грымчак: Зеленский поручил разработать механизм выплаты пенсий в оккупации
22:30
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:46
«ДНР» хочет привлечь церковь и бизнес к решению проблем ВИЧ и туберкулеза
10:51
ОБСЕ сообщила об обрыве линий электропередач, повреждениях жилых домов и сгоревшем грузовике на Донбассе
23:00
В ОБСЕ подтвердили гибель мужчины в Горловке из-за взрыва
22:24
«ДНР» хотела посадить за «шпионаж» предпринимателя, который часто пересекал линию соприкосновения
20:11
В Донецке простаивает завод, Коломойский снова высказался о «гражданском конфликте». Главное за день
16:05
Двум судьям «ЛНР» объявлено о подозрении
13:31
В Донецке простаивает без заказов «Юзовский металлургический завод»
10:51
Красный Крест отправил новый гуманитарный груз на неподконтрольный Донбасс
10:06
ОБСЕ узнала о ранении трех жителей Донбасса
23:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:20
Донецкий металлургический завод не работает при «ДНР»: печи погасли
19:26
В Донецке из-за угрозы взрыва эвакуировали здание с офисами «министерств»
17:40
Глава группировки «ЛНР» заявил о готовности Луганска вернуться в Украину на условиях «особого статуса»
все новости
00:11
Зеленский назвал следующий шаг по выполнению «Минска» после разведения у Станицы Луганской
23:15
Грымчак: Зеленский поручил разработать механизм выплаты пенсий в оккупации
23:02
Кабмин запретил обесточивать «Воду Донбасса»
22:43
ЕС дополнительно выделит 10 млн евро для восстановления Донбасса
22:30
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:28
Будущий глава Луганщины высказался об амнистии жителей оккупации
20:55
Зеленский заявил, что нужно возвращать ментальность жителей оккупации
20:31
С начала суток один военный получил ранения и четверо — боевые травмы
19:46
«ДНР» хочет привлечь церковь и бизнес к решению проблем ВИЧ и туберкулеза
18:52
Главнокомандующий ВСУ раскритиковал состояние технического обеспечения армии
17:41
Будущий глава Луганщины рассказал об отношении к «ЛНР», сыне в РФ и Партии регионов
17:39
Можно ли выбрать мажоритарщика при смене места голосования? Ответ эксперта
16:55
В «Слуге народа» прокомментировали снижение своего рейтинга
16:40
УП узнала о конфликте внутри команды Зеленского
16:00
Зеленский назначил начальника СБУ в Донецкой и Луганской областях
все новости
ВИДЕО
Зеленский решил представить главу Донецкой ОГА на русском языке
05 июля, 15:08
В Луганске горела крыша жилого дома: взорвался газовый баллон
02 июля, 10:41
Кандидаты от партии Зеленского в Донецкой области. Кто они? ►
01 июля, 22:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция