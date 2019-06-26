Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

У Станицы Луганской началось разведение сил

Обновлено
26 июня 2019, 14:00

У Станицы Луганской началось разведение сил

Сегодня возле Станицы Луганской началось разведение сил. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на украинских военных, несущих службу на этом участке. Процесс разведения начался после семи суток соблюдения режима прекращения огня сторонами.

В штабе операции Объединенных сил отметили, что украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская».

Также ожидается на днях приезд представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные Минскими договоренностями рубежи, отметили в штабе ООС.

О начале разведения сил со своей стороны заявили и в группировке «ЛНР». Как передает сепаратистский ресурс ЛИЦ, процесс разведения сил у Станицы Луганской займет до трех дней.

За процессом разведения наблюдают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

После разведения Вооруженные силы Украины отойдут на 800-900 метров вглубь подконтрольной властям территории. После разведения, последние позиции украинской армии будут находиться на уровне с контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда.

Если раньше ВСУ и незаконные вооруженные формирования разделяли 380 метров, то после сегодняшнего разведения, это расстояние увеличится до более двух километров.

Защитные сооружения, которые использовались ВСУ и боевиками планируется постепенно демонтировать. Также в случае, если удастся договориться о возобновлении разрушенного моста, через КПВВ может начаться автомобильное движение.

ТЕМЫ

Места
Станица Луганска
Прочее
разведение сил
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:51
В ОБСЕ рассказали о девочке, раненной во время обстрела в Горловке
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:04
ОБСЕ зафиксировал приезд авто Следкома РФ на Донбасс
09:58
ОБСЕ: Боевики ограничили въезд в поселки под Мариуполем
09:30
В Алчевске нашли снаряд в мусорном баке
08:47
ОБСЕ рассказала о ранении людей под Донецком и Мариуполем
21:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:55
В «ДНР» обвинили в проблемах с получением российских паспортов самих жителей
15:44
«ДНР» хочет собрать информацию о неиспользуемой земле
15:12
«ЛНР» приговорила местного жителя к 13 годам тюрьмы за «госизмену»
09:38
В «ДНР» признают, что на Макеевском метзаводе работают только несколько цехов
09:12
В Донецке произошел пожар в исправительной колонии
22:04
Испытательный срок для «Минска» и первые подозреваемые в крушении МН17. Главное за неделю
10:29
Боевики разместили запрещенное вооружение между гражданскими зданиями недалеко от Луганска
22:05
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
все новости
15:03
Кабмин согласовал назначение глав Донецкой, Луганской и еще 6 областей
14:42
На выборах в Раду зарегистрированы восемь Зеленских. Из них четверо — на Луганщине
14:25
СМИ сообщило о вызове на допрос пресс-секретаря Зеленского. Она это отрицает
14:00
У Станицы Луганской началось разведение сил
13:57
Советница Могерини выступила за смену санкционной политики в отношении и РФ и пересмотр «Минска»
13:08
Названы кандидаты в губернаторы Донецкой и Луганской областей
12:32
У соратника Порошенко проходят обыски
12:21
В Украину не пустили депутата Госдумы РФ
12:01
«Азов» показал огневой удар по российскому комплексу разведки на Донбассе
11:35
Климкин предложил отозвать приглашение ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду
11:24
Сын владельца завода «Луга-Нова» задержан в Киеве с удостоверениями РФ и «ЛНР»
11:05
«Дайте денег». «Квартал 95» в поздравлении просил Коломойского вернуть долг
11:02
ПАСЕ планирует снять все санкции с российской делегации
10:40
На округе в Луганской области в Раду выдвинулись четыре пары однофамильцев
10:13
СБУ подозревает более 170 россиян в преступлениях против Украины
все новости
ВИДЕО
В СБУ заявили о задержании боевика, участвовавшего в переправке российского вооружения
25 июня, 10:49
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
22 июня, 22:05
В Енакиево горел рынок
21 июня, 23:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция