Зеленский решил представить главу Донецкой ОГА на русском языке

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Президент Украины Владимир Зеленский находится в Краматорске Донецкой области, где представляет нового главу Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



После того, как в зале ДонОГА прозвучал гимн Украины, слово взял Зеленский. Начав на украинском языке он заявил, что продолжит выступление на русском. Президент пояснил, что хочет показать, что на Донбассе никто не притесняет русский язык.



«В последние годы очень много разговоров: мол, на Донбассе запрещают говорит на русском языке, притесняют русский язык. Даже говорят, что нужно ехать на танках, чтоб защищать всех. Если вы не против, я продолжу на русском языке», — сказал Зеленский. После этого в зале прозвучали аплодисменты.



Зеленский подписал указ о назначении Кириленко главой ДонОГА. Президент подчеркнул, что сейчас все его назначения «находятся под микроскопом». «Но надо помогать человеку и обязательно дать шанс», — добавил Зеленский.



Также Зеленский рассказал, что родственники Павла Кириленко живут на временно неподконтрольной территории и новый губернатор не разговаривает со своим братом.



Кириленко заменил на должности главы ДонОГА Александра Куця.

33-летний Павел Кириленко является подполковник юстиции, военным прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона (с сентября 2017 года).



В 2008 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре. Является уроженцем Донецкой области.



26 июня кандидатуру Кириленко по представлению Офиса президента поддержал Кабинет министров.



Александр Куць был назначен главой ДонОГА 22 июня 2018 года. Куць является действующим сотрудником СБУ.