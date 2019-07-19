Стали известны новые подробности недавнего обстрела автоколонны с главой ДонОГА

Во время обстрела грузового авто под Гранитным 10 июля незаконные вооруженные формирования стреляли по позициям Вооруженных сил Украины, а не по машине главы Донецкой ОГА Павла Кириленко. Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на ответ ДонОГА на информзапрос, с какой целью председатель ОГА посещал прифронтовые населенные пункты без согласования со штабом.



Тогда колонну с Кириленко обстреляли незаконные вооруженные формирования, в результате чего погиб один украинский военнослужащий.



Как говорится в ответе заместителя главы ОГА Вадима Филашкина, рабочая поездка главы облгосадминистрации Павла Кириленко осуществлялась с целью мониторинга хода восстановительных работ на разрушенных объектах, в частности восстановления жилья, обсуждения с представителями местной власти проблемных вопросов, связанных с реконструкцией разрушенных объектов и ознакомление с работой КПВВ.



Таким образом, в день обстрела, глава ОГА посетил шесть прифронтовых населенных пунктов и проехал более половины линии разграничения, проходящей через Донецкую область.



«Во время заключительной стадии рабочей поездки произошел обстрел подразделений Вооруженных сил Украины в направлении маршрута главы ОГА-руководителя ВГА», - отметил заместитель главы ОГА Вадим Филашкин.

Днем 10 июля военный грузовик попал под обстрел на выезде из села Гранитное. В результате чего погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. Вблизи места обстрела находился также автомобиль главы ДонОГА Павла Кириленко. Он не пострадал.



В пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что не знают, что Кириленко делал возле Гранитного, так как с ним не было запланировано совместных мероприятий.



В пресс-службе ДонОГА «Новостям Донбасса» сообщили, что Павел Кириленко совершал рабочую поездку в тот день.