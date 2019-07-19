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Стали известны новые подробности недавнего обстрела автоколонны с главой ДонОГА

19 июля 2019, 17:58

Стали известны новые подробности недавнего обстрела автоколонны с главой ДонОГА

Во время обстрела грузового авто под Гранитным 10 июля незаконные вооруженные формирования стреляли по позициям Вооруженных сил Украины, а не по машине главы Донецкой ОГА Павла Кириленко. Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на ответ ДонОГА на информзапрос, с какой целью председатель ОГА посещал прифронтовые населенные пункты без согласования со штабом.

Тогда колонну с Кириленко обстреляли незаконные вооруженные формирования, в результате чего погиб один украинский военнослужащий.

Как говорится в ответе заместителя главы ОГА Вадима Филашкина, рабочая поездка главы облгосадминистрации Павла Кириленко осуществлялась с целью мониторинга хода восстановительных работ на разрушенных объектах, в частности восстановления жилья, обсуждения с представителями местной власти проблемных вопросов, связанных с реконструкцией разрушенных объектов и ознакомление с работой КПВВ.

Таким образом, в день обстрела, глава ОГА посетил шесть прифронтовых населенных пунктов и проехал более половины линии разграничения, проходящей через Донецкую область.

«Во время заключительной стадии рабочей поездки произошел обстрел подразделений Вооруженных сил Украины в направлении маршрута главы ОГА-руководителя ВГА», - отметил заместитель главы ОГА Вадим Филашкин.

Днем 10 июля военный грузовик попал под обстрел на выезде из села Гранитное. В результате чего погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. Вблизи места обстрела находился также автомобиль главы ДонОГА Павла Кириленко. Он не пострадал.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил заявили, что не знают, что Кириленко делал возле Гранитного, так как с ним не было запланировано совместных мероприятий.

В пресс-службе ДонОГА «Новостям Донбасса» сообщили, что Павел Кириленко совершал рабочую поездку в тот день.

ТЕМЫ

Люди
Павел Кириленко
Прочее
ситуация на фронте последствия обстрела
Места
Гранитное

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