В штабе ООС не знают, почему глава ДонОГА выехал на линию фронта

В штабе операции Объединенных сил не знают, по какому поводу новоназначенный глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко находился сегодня в зоне боевых действий.



Днем 10 июля автомобиль ВСУ попал под обстрел на выезде из села Гранитное. В результате обстрела погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. Вблизи места обстрела находился также автомобиль с Кириленко. Он не пострадал.



В пресс-центре ООС заявили, что Кириленко не согласовывал выезд на линию разграничения с военными.



«У нас не было запланировано совместных мероприятий с главой облгосадминистрации. Поэтому, что он там делал, мы сказать не можем. Он не согласовывал с нами (поездку — прим.)», — сообщил спикер штаба в комментарии «UA:Українське радіо».



Напомним, что президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба — Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить активность подразделений украинских военных по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп.