Информация о минировании избирательных участков в Торецке не подтвердилась

Информация о минировании 14 избирательных участков в Торецке Донецкой области не подтвердилась. Об этом на брифинге сообщил замначальника полиции Донетчины Павел Алексеенко, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



Там отметили, что участковые избирательные комиссии не закрывались, участки работали во внештатном режиме.



Как сообщалось, сегодня утром в Торецке полиция получила сообщение о минировании 14 избирательных участков города.