Выборы в парламент: онлайн-трансляция «Новостей Донбасса»

21 июля в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. «Новости Донбасса» следят за ходом голосования.

12:42 Председатель Верховной Рады Андрей Парубий забыл взять паспорт на избирательный участок. Смог проголосовать только тогда, когда ему принесли документ.





12:35 Петр Порошенко на избирательном участке: «Я проголосовал за ЕС и НАТО».





12:30 Зеленский считает, что премьер-министром должен стать профессиональный экономист, который никогда ранее не был ни главой правительства, ни спикером Верховной Рады, ни лидером какой-либо фракции.



12:17 Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал в Киеве.





12:10 В Бахмуте проголосовала 15-летняя девочка. На участок вызвали полицию.



12:00 В Торецке Донецкой области около 10:40 на линию 102 поступило сообщение о том, что якобы заминированы все 14 избирательных участков. Сейчас на местах работают группы полицейских, взрывотехников, кинологов и спасателей. Проверка продолжается.



11:50 Донецкая область — лидер по количеству сообщений о нарушениях на выборах — 61. Всего по состоянию на 11:00 полиция зафиксировала 382 сообщения о нарушения по Украине.

Станом на 11 годину ранку поліція вже зафіксувала 382 повідомлення, пов’язаних з виборчим процесом



Здебільшого зазначені факти пов’язані з: незаконною агітацією, перешкоджанням здійсненню виборчого права, конфліктом, підкупом виборців, пошкодженням майнаhttps://t.co/VJKAC99koA pic.twitter.com/Jau2xN5Yu7 — МВС України (@MVS_UA) 21 июля 2019 г.





11:20 В Бахмуте полицейские изъяли 85 незаполненных протоколов о подсчете голосов, которые уже были подписаны членами участковой избирательной комиссии. По предварительным данным установлено, что некоторые из членов УИК пытались скрыть факт правонарушения и намеренно залили чернилами протоколы. Продолжается досудебное расследование.

10:05 Пропуск через КПВВ «Майорское» в Донецкой области восстановлен после сообщения о минировании