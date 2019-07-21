Полиция зафиксировала подвоз жителей оккупации для голосования на Донетчине

В Донецкой области был зафиксирован подвоз жителей временно неподконтрольной территории на округе № 51 — прифронтовой поселок Зайцево. Об этом на брифинге сообщил замначальника полиции Донетчины Павел Алексеенко, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



Информация об инциденте была внесена в Единый реестр досудебных дел.



Кроме того, в полиции рассказали, что с 20 по 21 июля в направлении Бахмута и Святогорска с разных регионов Украины, особенно с Харькова, выехало 400 автобусов и другого транспорта. 500 человек спортивного телосложения в автобусах не могли объяснить цель поездки. Некоторые из них заявляли, что едут «на экскурсию».