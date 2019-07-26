Статус русского языка: в «Слуге народа» объяснили, чем ситуация на Донбассе отличается от Харькова

Предоставление русскому языку особого статуса на временно неподконтрольных территориях Донбасса является вопросом достижения мира в этом регионе. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил Богдан Яременко, победивший на выборах в одномандатном округе № 215 (Киев) от партии «Слуга народа».



Он отметил, что официальный статус русского языка для этих районов предусмотрен Минскими соглашениями.



«Харьков отличается от Донецкой и Луганской областей тем, что у нас нет договоренностей с Россией про применение отдельных правил к этому региону», — сказал Яременко, комментируя реплику о том, что в случае получения Донбассом особых языковых преференций, аналогичные требования могут выдвинуть и другие регионы, например Харьков.



«Такие обязательства Украина взяла на себя, как по мне нелегитимно, но она их взяла. Это вопрос войны и мира, <...> есть вопрос отношения с ЕС, куда мы идем. В этом контексте мы будем вынуждены говорить о языке», — добавил Яременко.



Он подчеркнул, что не является сторонником предоставления русскому языку статуса официального, однако «мы вынуждены говорить о языке».

Ранее глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на временно неподконтрольной части Донбасса.



На прошлой неделе первый помощник президента Сергей Шефир: заявил, что Украина не сможет вернуть Донбасс, заставляя говорить местное население на украинском языке: «Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина — на украинском».