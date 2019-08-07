У Зеленского и Путина разошлись мнения о причинах обострения ситуации на Донбассе

Во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня на Донбассе, а также разведения сил и средств от линии разграничения.



При этом оба лидера по-разному оценили причины обострения ситуации на востоке Украины.



Согласно сообщению пресс-службы президента Украины, стороны обсудили ситуацию с недавними обстрелами, в результате которых погибли четверо украинских военнослужащих. «Владимир Зеленский отметил недопустимость повторения подобного», — сообщили на Банковой.



В свою очередь, пресс-служба Кремля сообщает, что Путин подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить «дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса». По словам президента РФ, это приводит к жертвам среди мирного населения.

Во время разговора Зеленский также заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию Украины для урегулирования конфликта на Донбассе.



При этом в Кремле, пересказывая слова Путина, заявили о необходимости «предоставления ДНР и ЛНР особого статуса».