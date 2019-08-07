Зеленский сказал Путину, что не нужно менять Конституцию Украины для урегулирования на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию Украины для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы государства.



В частности, речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы.



«Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинском, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины», — говорится в сообщении.



Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран «Нормандского формата». Рабочие группы пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне, отметили в Офисе президента Украины.



Стороны также обсудили вопрос обмена пленными.



При этом в пресс-службе Кремля, сообщая о разговоре Зеленского с Путиным, написали: «Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы».



У Зеленского и Путина также разошлись мнения о причинах обострения ситуации на Донбассе.

Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский предложил изменить текст Минских соглашений, убрав из них любые упоминания об изменениях в Конституции Украины. Вместо этого, как считает Коломойский, нужно ввести пятилетний переходной период для «особого статуса» Донбасса.