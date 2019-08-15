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ГПУ: Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на чиновников Минкультуры и КГГА

15 августа 2019, 11:02

ГПУ: Грымчак и его сообщник вымогали взятку за влияние на чиновников Минкультуры и КГГА

Задержанные заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда, а также за влияние на должностных лиц министерства культуры и Киевской горгосадминистрации, заявили в Генеральной прокуратуре Украины.

«По результатам предварительного расследования установлено, что указанные лица, за обещание обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий, совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 1,1 миллиона долларов США», — написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Он напомнил, что 14 августа во время получения части денежных средств в сумме 480 тысяч долларов Грымчак и его доверенное лицо были задержаны. Они подозреваются в совершении преступления по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания, уточнил Лысенко. В настоящее время решается вопрос об уведомлении их в подозрении и избрании им меры пресечения.

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14 августа НАБУ и СБУ задержали замглавы МинВОТ Юрия Грымчака и его «помощника» по подозрению в мошенничестве. По информации правоохранителей, Грымчак требовал 1,1 миллиона долларов и был задержан при получнии части суммы в размере 480 тысяч долларов.

Вторым задержанным является Игорь Овдиенко. По словам жены Грымчака Юлии, это ее брат.

В МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства. Также в ведомстве отрицают, что второй задержанный был помощником заместителя министра.

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