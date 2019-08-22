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Двух крымских дезертиров и фигуранта дела «2 мая» готовят для обмена с Россией

Обновлено
22 августа 2019, 10:38

Двух крымских дезертиров и фигуранта дела «2 мая» готовят для обмена с Россией

Осужденных за государственную измену бывших украинских военных Максима Одинцова и Александра Баранова, а также фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе Евгения Мефедова готовят для обмена на украинских политзаключенных. Об этом «theБабелю» рассказал их адвокат Валентин Рыбин.

«Это правда. Готовят не только их, а и других граждан Российской Федерации, которых удерживают в Украине, а также граждан Украины. Процедуры проходят», — сказал адвокат.

Рыбин выразил надежду, что обмен состоится в ближайшее время. Вместе с тем, он отказался уточнить сроки обмена, а также назвать фамилии других людей, которых готовят для обмена.

Обновлено. В комментарии «Крым реалиям» Рыбин добавил, что к обмену также готовят Игоря Кимаковского, который был задержан в июле 2015 года. Тогда Служба безопасности Украины сообщила, что они «поймали агента ФСБ». По данным спецслужбы, он собирал информацию о передислокации украинских военных.

Прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов — двое украинских военных, которые перешли на службу в армию России после аннексии Крыма. В ноябре 2016 года их задержали на админгранице с оккупированным полуостровом.

В феврале 2018 года районные суды Киева приговорили Одинцова к 14 годам заключения, а Баранова — к 13. Обоих признали виновными в государственной измене и дезертирстве.

Гражданин России Евгений Мефедов находятся в СИЗО с 2014 года.

В 2017 году Ильичевский городской суд оправдал его и Сергея Долженкова по «делу 2 мая» о массовых беспорядках в Одессе. Однако после этого СБУ предъявила им обвинения в производстве о событиях 28 марта 2014 года в Николаеве. 

Тогда организация «Одесская дружина», членами которой они являются, приехала в Николаев и провела акцию, во время которой демонстрировались флаги Российской Федерации, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивались пророссийские лозунги.

На прошлой неделе суд изменил Мефедову и Долженкову меру пресечения, назначив залог.

«Коммерсант» со ссылкой на источник сообщил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может состояться до конца августа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что обмен требует согласований и призвал «не гнаться за сенсациями».

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Люди
Максим Одинцов Александр Баранов Евгений Мефедов
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