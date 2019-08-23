Адвокат подтвердил, что Вышинский отказался от обмена

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский отказывается признавать свою вину в государственной измене и не просил об обмене в Россию. Об этом сообщил «Интерфаксу-Украина» адвокат Андрей Доманский.



«Он отказывается признавать свою вину. Заявлений на "обмен" он не писал», — сказал Доманский.



Комментируя возможную встречу представителей Вышинского с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой, которая прилетела в Киев, Доманский сказал: «Ни официально, ни неофициально со мной никто не связывался и никакую информацию не сообщал».

Ранее российское издание «Коммерсант» сообщило, что в обмене заключенными, который планируется провести в конце августа, не будут участвовать украинский режиссер Олег Сенцов и руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Отмечается, что Вышиниский сам отказался участвовать в обмене, так как намерен добиваться своего оправдания и освобождения в судах Украины.



При этом планируется передача Украине задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе моряков.



