Помпео пообещал заняться приглашением России в G7

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут работать над приглашением России на саммит G7 в следующем году, как того желает президент Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox59.



«Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать над достижением этой цели», — сказал Помпео.

Президент США Дональд Трамп в контексте прошедшего на днях саммита G7 во французском Биаррице неоднократно поднимал тему возрождения формата G8 и возвращения в эту группу России. По мнению американского президента, присутствие российского президента помогло бы решению ряда международных проблем.



На пресс-конференции по окончанию саммита в Биаррице Трамп заявил, что пригласил бы Владимира Путина на следующую встречу лидеров «Большой семерки», организатором которой выступят США. Однако он усомнился, что президент РФ примет это приглашение.



Газета The Guardian сообщила, что Трамп во время официального ужина, который стал открытием саммита в Биаррице, поссорился со своими коллегами по G7 из-за России. По данным источников издания, американский лидер настаивал на возвращении России в группу, остальные лидеры, за исключением уходящего в отставку премьера Италии Джузеппе Конте, его не поддержали. Премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет, остальные были категорически против.



Ранее лидеры Франции и Германии Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель говорили, что необходимым условием возвращения России в G7 должно стать урегулирование конфликта в Украине. При этом Макрон допустил, что страна — председатель саммита G7 в следующем году может пригласить Россию в качестве гостя, но вопрос возвращения должен быть принят всеми странами-участницами единогласно.



Россию не приглашают на саммиты G7 с 2014 года из-за аннексии Крыма.