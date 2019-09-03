У моста в Станице Луганской нашли более 700 взрывоопасных предметов за месяц

В районе разрушенного моста в Станице Луганской взрывотехниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины было найдено и обезврежено 708 взрывоопасных предметов. Об этом сообщил пресс-офицер ГУ ГСЧС Украины в Луганской области Александр Чалый.



Он отметил, что работы начались 1 августа. До 16 августа продолжалось разминирование участка радиусом 125 метров вблизи моста. Затем аналогичные работы были проведены на объездной и вспомогательной дороге, по которой на объект доставляют инженерную технику.



Сейчас пиротехники работают непосредственно на участке под разрушенным мостом.



К разминированию было привлечено 15 человек.



Еще одна часть работ с участием ГСЧС разбор фортификационных сооружений. На сегодня все три укрепления полностью разобраны. К расчистке были привлечены 11 человек и три единицы техники.

2 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской взамен разрушенного.



В конце июня у Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



Разведение сторон и восстановление моста является одним из условий проведения саммита лидеров стран «нормандского формата» по урегулированию ситуации на Донбассе.