Денисова допустила еще один обмен с Россией до конца года

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что существуют перспективы еще одного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией до конца года.



«Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдет», — сказала она в эфире «Сніданку з 1+1».



Она отметила, что сейчас в России и аннексированном Крыму удерживаются как минимум 113 политзаключенных, 89 из них крымские татары.



«Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры, президент и руководитель рабочей группы, именно господин [помощник президента Андрей] Ермак, проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех», — подчеркнула Денисова.

7 сентября между Украиной и Россией прошел масштабный обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных.



Людмила Денисова отметила, что президент России помиловал 10 освобожденных политзаключенных.