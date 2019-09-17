СМИ: Зеленский и Путин могут встретиться уже в октябре. Для этого нужно согласовать два вопроса по Донбассу

В Минске 18 сентября соберется Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе. Ожидается принятия решений, которые дадут возможность для встречи в октябре президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина на саммите в «нормандском формате». Об этом пишет российское издание «Коммерсант».



«Предстоящая встреча будет ключевой: переговорщикам, по сути, предстоит подготовить условия для проведения саммита нормандской четверки (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже», — пишет издание.



На заседании, как надеются собеседники «Коммерсанта», будут согласованы сроки разведения войск, а также утверждена и подписана единая редакция «формулы Штайнмайера». Эта так называемая формула предполагает вступление в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.



Проблема в том, что «формулы Штайнмайера» не существует в едином для всех, документальном, скрепленном подписями варианте, отмечает издание. Это не раз приводило к разным трактовкам того, что именно следует под ней понимать. По информации «Коммерсанта», компромиссное решение уже появилось. Оформить его в виде документа и подписать предстоит Минской контактной группе.

Встреча лидеров «нормандской четверки» должна была состояться в сентябре, однако Москва попросила перенести саммит. Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что встреча состоится в октябре. В Кремле отмечают, что дата еще не согласована.



Накануне президент Украины Владимир Зеленский озвучил вопросы, которые хочет решить на встрече в «нормандском формате»: обмен всех на всех; сроки разведения войск; вывод российских войск для проведения выборов на Донбассе.