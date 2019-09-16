В Кремле по-прежнему не знают сроков проведения саммита в «нормандском формате»

Конкретных сроков встречи лидеров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия) пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Пока что конкретных сроков проведения саммита нет», — приводит слова Пескова УНИАН.



По его словам, сейчас осуществляются контакты, чтобы выяснить перспективы производительности «встречи в верхах».



Отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с заявлениями из Киева об урегулировании конфликта на Донбассе, пресс-секретарь российского президента сказал, что «безусловно, ознакомились».



«Подобные заявления лишний раз подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита с тем, чтобы он был результативным», — добавил Песков.



На вопрос, есть ли «красные линии» для Кремля, которые Москва не готова преступить для проведения «нормандской» встречи глав государств, Песков ответил: «Красные линии — не для Кремля, а для подписантов Минских договоренностей, они четко вытекают из текста Минских договоренностей».

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет вносить в Конституцию изменений об особом статусе для Донбасса, а также будет просить международное сообщество ввести миротворческую миссию в случае неудачи в применении других инструментов в урегулировании ситуации.



Также Пристайко сообщил, что власти хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного правительству Донбасса. Президент Зеленский уточнил, что проведение выборов в оккупации станет возможным только после создания условий безопасности и вывода войск.